Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan adliyeye getirildi

Güncelleme:
FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 yıl firari kalan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Sakınan, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Sakınan, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şadan Sakınan, çıkarıldığı Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

Bu kapsamda, hakkında "FETÖ üyesi olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanmak" suçundan yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar gri listesinde" yer alan Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Mart'ta Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki örgüt evine düzenlenen operasyonda Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
