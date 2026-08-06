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FETÖ hükümlüsü ihraç albay Gölcük'te yakalandı

FETÖ hükümlüsü ihraç albay Gölcük'te yakalandı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç kıdemli albay B.G., polis operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., mahkemece tutuklandı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç kıdemli albay B.G., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç kıdemli albay B.G., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Gölcük'te yakalanarak, gözaltına alındı. B.G., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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