Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Fetö/Pdy'nin "Kamu Mahrem Yapılanması" Soruşturması Kapsamında 20 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'kamu mahrem yapılanmasına' yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 8 ilde toplam 20 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyonlar 25 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin "kamu mahrem yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 8 ilde 20 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem (Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, EPDK, SDÜ, FÜ vs.) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; ilgili bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk birimlerimizin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen ve örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 5 aktif, 14 ihraç ve 1 sivil olmak üzere toplam 20 şüphelinin Ankara merkezli 8 ilde, 25 Aralık 2025 tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir"

Kaynak: ANKA / Güncel
Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi

Geceyi gözaltında geçiren Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
Türkiye'nin verdiği sürenin dolmasına günler kala SDG'den büyük kopuş

Sürenin dolmasına 6 gün kala sınır hattında çarpıcı gelişme
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Cezaevinde darbedilen Tuğyan'la ilgili kan donduran iddia! 'Torununu organ mafyasına satarım' demiş

Kan donduran bir iddia daha! "Torununu organ mafyasına satarım" demiş
Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Cami tuvaletinde korkunç olay! Görür görmez polisi aradı
Dev otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor
Muğla'da jandarmadan büyük baskın: 1 ton sahte içki piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Damacanalara doldurmuşlar, piyasaya sürülmeden yakalandı