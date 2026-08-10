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FETÖ üyesi Karatepe'nin ablası adliyede

FETÖ üyesi Karatepe'nin ablası adliyede
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15 Temmuz darbe girişiminde Erdoğan'a suikast girişimine katılan ve 10 yıldır aranan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen ablası A.A.K, Muğla'da gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Karatepe, 1 Ağustos'ta yakalanmış ve 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karatepe'nin saklanmasına yardım ettiği gerekçesiyle Muğla'nın Menteşe ilçesinde gözaltına alınan ablası A.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne getirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanan Karatepe, Muğla'ya getirilmiş ve 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde Karatepe'ye saklandığı süre içinde yiyecek temin ettiği, maddi destek gönderilmesine ve gizlenmesine yardımcı olduğu belirlenen ablası A.A.K, 7 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Zanlının Muğla'da kaldığı otel odası ile aracında ve Eskişehir'deki adresinde arama yapan güvenlik güçleri, bulunan dijital materyallere el koymuştu.

Kaynak: AA
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