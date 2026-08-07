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FETÖ üyesi Karatepe'ye yardım eden şüpheli Muğla'da yakalandı

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15 Temmuz darbe girişiminde Erdoğan'a suikast girişimine katılan ve 10 yıldır aranan Burkay Karatepe'ye saklanma sürecinde yardım ettiği belirlenen A.A.K, Muğla'da gözaltına alındı; dijital materyallere el konuldu.

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen şüpheli Muğla'da yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan ve getirildiği Muğla'da 5 Ağustos'ta tutuklanan Burkay Karatepe ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde Karatepe'ye saklandığı süre içinde yiyecek temin ettiği, maddi destek gönderilmesine ve gizlenmesine yardımcı olduğu belirlenen A.A.K, Muğla'nın Menteşe ilçesinde gözaltına alındı.

Zanlının Muğla'da kaldığı otel odası ile aracında ve Eskişehir'deki adresinde arama yapan güvenlik güçleri, bulunan dijital materyallere el koydu.

Kaynak: AA
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