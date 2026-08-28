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FETÖ operasyonunda Akıncı Üssü sanığının kızı gözaltında

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İstanbul'da FETÖ'nün güncel faaliyetlerine yönelik soruşturmada, darbe girişimini yöneten Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz ve hakim Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu gözaltına alındı. Aramalarda dijital materyaller inceleniyor; yurt dışındaki iki şüpheli için arama çalışmaları sürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da aralarında bulunduğu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Muğla ve İstanbul'da 4 adreste arama işlemi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da yapılan aramalarda yakalandı.

Ankara Adliyesinde hakim olarak çalışırken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve halihazırda cezaevinde bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu ise Muğla'da yapılan aramalarda gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal incelemeye alındı.

Öte yandan 2016'dan bu yana yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli Yakup Aykın ve bu yıl temmuzda yurt dışına çıktığı tespit edilen şüpheli Sami Yılmaz'ın yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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