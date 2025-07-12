FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin babası evlatlarıyla gurur duyuyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, oğullarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden geçici görevle gittikleri Ankara'da darbecilerin bombalı saldırısında şehit olan ikizler, şehadetlerinin 9. yılında anılıyor.

Evlatlarını kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyan baba Ali Oruç, oğullarının Alihocalı Mahalle Mezarlığı'ndaki kabirlerini sık sık ziyaret ediyor.

Oğullarının mezarı başında gözyaşlarına hakim olamayan Ali Oruç, AA muhabirine, 15 Temmuz'da çocuklarıyla iletişim kuramadığını, ertesi gün sabah şehit haberini aldıklarını anlattı.

İki evladını kaybetmenin kolay olmadığını ifade eden Oruç, her 15 Temmuz'da acılarının tekrar tazelendiğini belirtti.

"15 Temmuz şehitlerinin hepsiyle gurur duyuyoruz"

Oruç, evlatlarıyla gurur duyduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Onlar şehit olmasaydı Türkiye daha kötü durumda olacaktı. İnsanlar rahat yaşıyorsa şehitlerimizin sayesinde. Sadece benim evlatlarım değil, 15 Temmuz şehitlerinin hepsiyle gurur duyuyoruz. Hepsinden Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Cenabıallah katında mükafatı çok büyük. Şehitlik, peygamberlerden sonra gelen bir makamdır. Oğullarımla gurur duyuyorum. Ne mutlu bana ki iki evladımı şehit verdim. Bugün olsa ben de vatanım, bayrağım ve ezanım için canımı seve seve feda ederim."

Evlatlarının mezarını ziyaret ettiğinde onlarla konuştuğunu belirten Oruç, şöyle devam etti:

"Bazen oğluma sesleniyorum. 'Kızın büyüdü, okula gidiyor. Sen bunları görmedin ama evlatların emanetim.' diyorum. O anki duygular ağır oluyor. Ahmet'im çocukları çok severdi. Ben onun sevgisini çocuğuna vermek istiyorum ama baba gibi olamayız. Ben yine de torunuma, gelinime, Ahmet'in yapamadığını yapmaya çalışıyorum. Allah gelinimden de torunumdan da razı olsun. Ayakta duruyorsam önce Allah sonra onların sayesinde. Onlarla aynı evdeyiz, bize destek veriyorlar, yardımcı oluyorlar."

Şehit ikiz polis memurlarının hikayesi

Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Ahmet ve Mehmet Oruç'un tüm eğitim hayatları beraber geçti.

Hayalini kurdukları polis meslek yüksekokuluna giren ikizler, daha sonra helikopter pilotu olmak için kursa kayıt yaptırdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının Gölbaşı'ndaki tesislerinde 8 ay eğitim alan ikiz kardeşler, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit oldu.