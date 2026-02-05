Haberler

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski subay yakalandı


Kayseri'de, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski subay E.K. yakalandı. Hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ceza alan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski subay yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 Temmuz darbe girişimine fiilen katıldığı tespit edilen eski subay E.K. (37) saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
