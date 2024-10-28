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FETÖ'den ihraç edilen eski polis, 8. kattan atlayarak intihar etti

FETÖ'den ihraç edilen eski polis, 8. kattan atlayarak intihar etti
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Samsun'un Atakum ilçesinde 1,5 ay önce FETÖ'den ihraç edilen polis memuru Oğuz Doğan, 8. kattaki evinden atlayarak yaşamına son verdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde 1,5 ay önce FETÖ'den ihraç edilen polis memuru Oğuz Doğan (37), 8'inci kattaki evinden atlayarak intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Doğan, kurtarılamadı.

FETÖ'den İhraç Edilen Polis Memuru Oğuz Doğan İntihar Etti

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN POLİS, HAYATINA SON VERDİ

Olay, bu akşam saatlerinde Samsun'un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 ay önce FETÖ'den ihraç edilen polis memuru Oğuz Doğan, yaşadığı 8'inci kattaki evinin penceresinden atladı. Ağır yaralanan Doğan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

FETÖ'den İhraç Edilen Polis Memuru Oğuz Doğan İntihar Etti

Doğan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ordu'nun Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Doğan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu, ihraç edildikten sonra ise emlak işine girdiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Güvenlik 3-sayfa Atakum Samsun Güncel Polis Suç

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