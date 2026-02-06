Gaziantep'te bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü 'FETÖ' üyesi olarak hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi, Terörle Mücadele ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kişiyi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.