FETÖ Davasında Tutuklu Sanık Serkan Dinçer'in Durumu Devam Ediyor

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e bilgi ve belge verdikleri iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılandığı davada tek tutuklu sanık Serkan Dinçer'in tutukluluk durumunun devamına karar verildi. Dinçer'in avukatı, "Müvekkilim, FETÖ'ye değil, tam tersi buna karşı olan cemaatlere üye" savunmasını yaptı.

FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırıldığı iddiasıyla dört polisin yargılanmasına, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık polis memuru Serkan Dinçer duruşmada hazır bulundu, "Ayhan Bora Kaplan" suç örgütü ile bağlantılı "gizli tanık" davasında tutuksuz yargılamaları devam eden polisler; eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan duruşmaya katılmadı.

Duruşmada heyet değiştiği için kısaca kendisini açıklayacağını ifade eden tutuklu sanık Dinçer, "23 Ekim 2023'te Engin Dinç'e protokolde verdiğim bilgi notu bir şekilde sızdırılmıştır. 6 gün sonrada ben gözaltına alındım" dedi. Şüpheli görünen HTS kayıtlarının, arkadaşlarına, mesai arkadaşlarına, kargoculara, ev ilanları için görüşme yaptığı emlakçılara, otomobil ilanları için yaptığı görüşmelere ve yemek getirme uygulamalarındaki kuryelere ait olduğunu söyleyen Dinçer, aleyhimde hiçbir delil blunmadığını öne sürdü. Dinçer'in avukatı da müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi.

Dinçer'in bir diğer avukatı da sanık Dinçer'in bilgileri Cevheri Güven'e aktarmadığını savunarak, "Tutuklulukta iki yılı dolan müvekkilimin FETÖ'ye değil, tam tersi buna karşı olan cemaatlere üye olduğu ortadadır. Dosyanın ayrılmasını ve müvekkilimin tahliyesini istiyorum" dedi.

Tutuksuz sanık Şevket Demircan'ın avukatı, "Serkan Dinçer ile bizim müvekkilimizin bir ilgisi olmamasına rağmen bu dosyayla birleştirildi. Hiç bir maddi delil konmaksızın iddianame düzenledi" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Murat Çelik'in avukatı da müvekkilinin Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çok ciddi çaba gösterdiğini ifade ederek, "Sadece bu soruşturmada değil, FETÖ soruşturmasında da ciddi işler yapmıştır. Hayatını terör ve mafya ile mücadeleye adamıştır. Cevheri Güven'e bu ifadeyi sızdırmasında ne gibi bir faydası var da bunu yapsın. Rutin olan sızdırmaların avukatlar vasıtasıyla yapıldığını tahmin etmek zor değil. Bu da Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün devlet içindeki uzantılarının isteğiyle yapıldığı düşüncemizi kuvvetlendirmektedir. Müvekkilimin beraatini istiyorum" diye konuştu.

Beyanların ardından Savcı, iddianameye göre sanıklar arasındaki ilişki nedeniyle birlikte yargılanmaları gerektiği gerekçesiyle ayrılma taleplerinin reddini ve sanık Dinçer'in tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme, tahliye ve ayrılma taleplerini reddetti ve duruşmayı 20 Ocak'a erteledi.