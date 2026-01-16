MİT, Karlov suikastı planlayıcısının Kanada'daki lüks yaşamını deşifre etti

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcılarından olan ve firar eden FETÖ'cü Cemal Karaata'nın Kanada'da 'Salih Ada' ismiyle lüks içindeki yaşamını ortaya çıkardı.

MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu; Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Cemal Karaata'nın, isim değişikliği ile güvenlik birimlerinin kayıtlarından kaçarak Kanada'da yaşamını sürdürdüğü belirlendi. 'Salih Ada' ismini kullanan Cemal Karaata'nın, 'Waterloo The Boardwalk Suite 406' adresinde bulunan 'Qualia Counselling Services' adlı şirkette psikoterapist pozisyonunda anksiyete, depresyon ve öfke kontrolü konularında çalıştığı saptandı. Karaata'nın Kanada'da yaşadığı ev, iş yeri, çocuklarının okulları, kendisinin ve eşinin kullandığı taşıtlar da tespit edildi. Karaata'nın çocuklarının okul masraflarının örgüt tarafından karşılandığı, eşinin aracı, oturdukları bahçeli lüks evin de örgüt finansmanı ile temin edildiği belirlendi. 'Sadık' ve 'Yavuz' kod adlarını kullanan Cemal Karaata, firar etmeden önce kapatılan Fatih Üniversitesi'nde İngilizce bölümünde yardımcı doçent unvanıyla çalışıyordu. FETÖ'nün MİT mahrem imamlarından olan Karaata, casusluk faaliyetlerini de akademisyen kimliği ile perdeliyordu.

Rus Büyükelçi suikastının firari organizatörü Cemal Karaata'nın isim değiştirmesindeki en büyük sebeplerden birinin Rusya tarafından kaçırılma korkusu olduğu belirtildi. Karaata'nın Kanada'da Ruslar tarafından saldırıya uğrama endişesi ile diken üstünde yaşadığı öğrenildi. Ayrıca Cemal Karaata'nın, Kanada güvenlik birimleri ile periyodik görüşmeler yaptığı belirlendi.

BAZEN TÜRKÇE BAZEN YABANCI İSİMLER

Kritik devlet kurumlarına hala sızmaya çalıştığı bilinen örgütün bunun için casusluk ağı kurduğu, mahrem imamları tarafından yönlendirilen örgüt militanlarının her türlü bilgi ve belgeyi elde etmeye çalıştığı, öğrenebildikleri her bir bilgiyi bu casusluk şebekesine aktardığı belirlendi. Örgüt, Avrupa ve Amerika kıtasında firari olarak yaşayan casusluk şebekesinin önemli isimlerinin, hayatını en iyi şekilde devam etmesini sağlıyor. Bu isimler, örgüt tarafından en üst seviyede güvenlik önlemleri ile gizleniyor. Örgütün kritik isimleri güvenlikleri için bulundukları ülkelerde isim değişiklikleri yapıyor. Kendilerinin ve ailelerinin bazen farklı Türkçe isimler, bazen de yabancı isimler kullandıkları tespit edildi. Örgütün çeşitli bölge, eyalet ve ülke yapılanmalarında mahrem imamları görevlendirdiği, ABD'de faaliyet gösteren yüzlerce 'Charter School'da yine mahrem casuslarına çeşitli kadrolar veya unvanlar altında maaş bağladığı da biliniyor.

15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimi sonrasında MİT mahrem yapılanmasına bağlı FETÖ üyeleri, MİT TIR'ları, Karlov suikastı ve diğer casusluk davalarından yapılan yargılamalarda 30 yıla varan ceza aldı. Cemal Karaata gibi örgüt yöneticileri ve casusluk şebekesinin kilit isimleri ise Türkiye'den kaçtı. Bu isimler, örgütün imkanlarından istifade ederek rahat yaşamlarına devam ediyor.