Üye Girişi
Haberler

Fethiye Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali Tamamlandı

Fethiye Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali Tamamlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de ikincisi düzenlenen Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali, 'Sürdürülebilir Gastro ve Turizm' konulu panellerle sona erdi. Mahalleler arası yemek yarışmasında Çamköy Mahallesi birinci oldu. Festival, dans ve konserlerle kutlandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Fethiye Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali tamamlandı.

Fethiye Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, gastronomi uzmanı Maria Ekmekçioğlu ile Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde düzenlenen festivalin son gününde, Beşkaza Meydanı'nda "Sürdürülebilir Gastro ve Turizm" ile "Sıfır Atık" konulu paneller düzenlendi.

Daha sonra Türkiye ve Yunanistan heyetinden oluşan jüri, mahalleler arasında organize edilen yemek yarışmasına katılanlara puan verdi.

Yarışmada Çamköy Mahallesi kuzu çevirme ile birinci oldu. Yarışmada Yeşilüzümlü Mahallesi ikinciliği, Karagedik Mahallesi ise üçüncülüğü kazandı.

Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca, yaptığı konuşmada, Yunanistan ile yıllar önce paylaşılan kültürel değerlerin festival dolayısıyla yeniden hayat bulduğunu söyledi.

Karaca, festivali gelecek yıllarda daha kapsamlı şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

Festival dans, halk oyunları gösterisi ve konser ile sona erdi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Yerel Haberler Kültür Sanat Gastronomi Festival Fethiye Güncel Çamköy Turizm

Narin cinayetinin 1 numaralı şüphelisi Salim Güran ile ilgili yeni karar

1 numaralı şüpheli Salim Güran ile ilgili yeni karar

 Biden gitmeden son jestini yaptı: ABD'den İsrail katliamlarına bir destek daha

Bıden gitmeden son jestini yaptı! İsrail katliamlarına bir destek daha

 Erdoğan teğmenlerin 'Kılıçlı Yemin Töreni' ile ilgili konuştu: Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil

"Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil"
Cem Garipoğlu ile ilgili dikkat çeken sözler: Cezaevinde Çince ve Rusça öğrenmiş

"Cezaevinde Çince ve Rusça öğrenmiş"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax Beşiktaş spikeri kim? Ajax Beşiktaş maçını kim anlatıyor? Ajax Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Ajax BJK golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe? Semih neden yok? UEFA Avrupa Ligi Semh Kılıçsoy sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Immobile neden yok? UEFA Avrupa Ligi Immobile sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Ajax Beşiktaş maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ajax BJK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda? Ajax BJK maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? TRT 1 canlı maç izle! AJAX BEŞİKTAŞ CANLI izle! TRT 1 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Ciritçi Abdullah öldü mü? Gönül Dağı Ciritçi dede ölüyor mu? Fenerbahçe Union SG maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Union SG geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });