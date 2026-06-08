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'Atlı Jandarma Timi' Ölüdeniz'de göreve başladı

'Atlı Jandarma Timi' Ölüdeniz'de göreve başladı
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Muğla'nın turizm cenneti Fethiye Ölüdeniz'de atlı jandarma timi, yaz sezonuyla birlikte güvenlik ve asayiş hizmetlerine başladı. Özel eğitimli atlarla devriye gezen ekipler, turistlere de yardımcı oluyor.

MUĞLA'nın turizm cenneti Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde atlı jandarma timi yaz sezonuyla birlikte görevine başladı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen uygulama kapsamında, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde atlı jandarma timi yaz turizm sezonuyla birlikte görevlerine başladı. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan (JAKEM) geçici görevle bölgeye gönderilen atlı jandarma timi, yaz boyunca güvenlik ve asayiş hizmetlerine destek verecek.

Üç binici personel ve üç at bakıcısından oluşan ekip, yaklaşık iki ay süreyle Ölüdeniz ve çevresinde görev yapacak. Tim, özel eğitimli 'Ilgaz', 'Yetkin' ve 'Mergen' isimli asayiş atlarıyla devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Atlı jandarma ekipleri, özellikle Belcekız Plajı, Ölüdeniz Sahili, yürüyüş güzergahları ve turist yoğunluğunun yaşandığı alanlarda görev alıyor. Bölgede hem görünür güvenlik hizmeti sunan hem de vatandaşlarla birebir iletişim kuran ekiplerin, güvenli turizm uygulamalarına katkı sağlıyor. Yabancı dil bilen personelden oluşan tim, devriyeler sırasında yerli ve yabancı turistlere güvenlik konularında bilgilendirmelerde bulunurken, ihtiyaç duyan vatandaşlara da yardımcı oluyor. Ekipler, bölgedeki genel asayişin korunması, suçun önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Ölüdeniz'i ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken atlı jandarma timi, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Sahil ve yürüyüş alanlarında devriye görevi yapan ekiplerle fotoğraf çektiren yerli ve yabancı ziyaretçiler, atlı birliklere ilgi gösteriyor.

Yetkililer, yaz sezonu boyunca görev yapacak atlı jandarma timinin, bölgedeki güvenlik hizmetlerine destek vermeyi sürdüreceğini ve devriye faaliyetlerinin turizm sezonu boyunca devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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