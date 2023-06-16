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Fethiye Kaymakamı Kontrol Noktasını Ziyaret Etti

Fethiye Kaymakamı Kontrol Noktasını Ziyaret Etti

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Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, ilçe girişinde oluşturulan kontrol uygulama noktasını ziyaret etti. Kaymakam Karaman beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek ile ilçe girişinde oluşturulan Çırpı Mevkiindeki kontrol uygulama noktasını ziyaret ederek asayiş, trafik uygulamaları hakkında bilgi aldı. Uygulama yapan ekiplerle bir süre sohbet eden Kaymakam Karaman, uygulamalarda vatandaşlardan gelen olumlu ve anlayışlı tepkilerin memnuniyet verici olduğunu belirtti. - MUĞLA

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, ilçe girişinde oluşturulan kontrol uygulama noktasını ziyaret etti.

Kaymakam Karaman beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek ile ilçe girişinde oluşturulan Çırpı Mevkiindeki kontrol uygulama noktasını ziyaret ederek asayiş, trafik uygulamaları hakkında bilgi aldı. Uygulama yapan ekiplerle bir süre sohbet eden Kaymakam Karaman, uygulamalarda vatandaşlardan gelen olumlu ve anlayışlı tepkilerin memnuniyet verici olduğunu belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yusuf İzzet Karaman Hisarcık Karaman Fethiye Güncel Haberler

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