Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkaya, mesajında, tarihte eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olan ve savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılını kutlamanın onurunun yaşandığını ifade etti.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği azmin, inancın ve fedakarlığın en güçlü nişanelerinden biri olarak tarihteki yerini aldığını belirten Akkaya, mesajında şunları kaydetti:

"Dünyanın en güçlü ordularına karşı, yokluk ve imkansızlıklara rağmen verilen bu büyük mücadele, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, iman ve kararlılığın neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Aziz milletimiz, vatan toprağını canı pahasına savunmuş, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan Çanakkale'de 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale savaşlarında özellikle Anafartalar civarında askerleriyle verdiği üstün mücadele ve 276 kiloluk top mermisini sırtında taşıyan Seyit Onbaşı ve arkadaşlarının göstermiş olduğu kahramanlık, dünyada çok az milletin gösterebileceği bir kahramanlık destanıdır. Bu destan tarih boyunca milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı bir millet olarak, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğimizi tüm dünyaya göstermiştir."

Akkaya, mesajını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitler ve kahraman gazileri rahmet ve minnetle anarak tamamladı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Savaş kaybettirecek 2 milyar dolarlık fiyasko! Trump fena enselendi
Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı

Emniyet amiri arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı
Trump'ın 'Küba'yı alma onuru benim olacak' mesajına Rusya'dan jet yanıt

İki süper gücü karşı karşıya getiren ülke! Trump'a tarihi rest geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
İBB davasında 6. gün! İtirafçı, 'Vali Gül' iddiasından 180 derece döndü

Davada 6. gün! İtirafçı, "Vali Gül" iddiasından 180 derece döndü
Öldürülen taksicinin katil zanlısıyla araç içi görüntüsü ortaya çıktı

Katil kamerada!
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! İki kritik isim itirafçı oldu

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! İki isim itirafçı oldu