Fethiye'de yelkenli tekne yandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde İcra Daireleri Kaçakçılık ve Deniz Araçları Men İstasyonu'nda bağlı yelkenli tekne, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karagözler Mahallesi'ndeki Fethiye İcra Daireleri Kaçakçılık ve Deniz Araçları Men İstasyonu'nda bağlı 'Miskin' isimli 10 metrelik yelkenli teknede saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredeki bir kişi dumanı fark edip, 112 Acil çağrı Merkezi'ne haber verip, ardından da otomobilindeki söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerinde gelmesiyle alevlere daha etkin müdahalede bulunuldu. Yangın, daha fazla büyümeden ve yandaki teknelere de sıçramadan 30 dakika içinde söndürüldü. Teknede hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

