Fethiye'de Yaya Geçidinde Otomobilin Çarpması Sonucu Yabancı Kadın Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 61 yaşındaki İngiliz kadın, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yabancı uyruklu kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'ndaki yaya geçidinde, 6 Ağustos'ta karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı İngiliz Lisa Jane Di Palma (61), tedavi altına alındığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay
Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'ndaki yaya geçidinde, 6 Ağustos'ta Ş.K. idaresindeki otomobilin çarptığı İngiliz Lisa Jane Di Palma ağır yaralanmış, gözaltına alınan sürücü, 7 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel