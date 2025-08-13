Fethiye'de Yaya Geçidinde Otomobilin Çarpması Sonucu Yabancı Kadın Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 61 yaşındaki İngiliz kadın, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yabancı uyruklu kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'ndaki yaya geçidinde, 6 Ağustos'ta karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı İngiliz Lisa Jane Di Palma (61), tedavi altına alındığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay

Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'ndaki yaya geçidinde, 6 Ağustos'ta Ş.K. idaresindeki otomobilin çarptığı İngiliz Lisa Jane Di Palma ağır yaralanmış, gözaltına alınan sürücü, 7 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Candan Erçetin'den 'en seksi kadınlar' listesi isyanı: Büyük utanç duydum

Candan Erçetin'den "en seksi kadın" isyanı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniyeli Mustafa, Amerikalı yöneticiyle evlendi

Osmaniyeli Mustafa, Amerikalı yöneticiyle evlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.