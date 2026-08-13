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Fethiye'de yaya geçidi cinayetine ağırlaştırılmış müebbet

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Muğla Fethiye'de yaya geçidinde İngiliz kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın suçu gizleme amacıyla hareket ettiğine hükmetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobiliyle yaya geçidinde çarptığı yabancı uyruklu kadının ölümüne sebep olan sürücü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, kazada hayatını kaybeden İngiliz Lisa Jane Di Palma'nın eşi Keith Antony Di Palma, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanık Ş.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Olay günü alkollü olduğunu belirten Ş.K. kazayı kasıtlı yapmadığını savundu.

Kazanın bir anda yaşandığını ve pişman olduğunu ifade eden Ş.K, "Çarptıktan sonra hemen durdum. Aracı geri vitese attım ama ön vitese geçmiş. Kasıtlı bir hareketim yoktu. Olayın şokuna girdim, çok pişmanım." dedi.

Keith Antony Di Palma ise olay günü sürücüyü durdurma çalışmalarının işe yaramadığını belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyetince sanık, "Bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek veya yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay

Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'ndaki yaya geçidinde, 6 Ağustos 2025'te Ş.K. idaresindeki otomobilin çarptığı İngiliz Lisa Jane Di Palma ağır yaralanmış, gözaltına alınan sürücü, 7 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Di Palma, tedavi altına alındığı özel hastanedeki müdahalelere rağmen 13 Ağustos'ta hayatını kaybetmiş, sanık hakkında hazırlanan iddianame ise Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA
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