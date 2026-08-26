Haberler

Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 2 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan tandem yamaç paraşütü ile havalanan pilot Ali Kıdıl ve Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, henüz bilinmeyen bir nedenle kayalık alana düşerek hayatını kaybetti. Ekipler, sarp arazide yaklaşık 10 saat süren çalışma sonucu cesetlere ulaştı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle tandem uçuş yapan pilot ile Çin uyruklu yolcusu, kayalık alana düşmeleri sonucu hayatını kaybetti.

Yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl ve Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, sabah saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinden tandem uçuş için havalandı.

Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü.

Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Sarp ve kayalık arazi nedeniyle ekipler, kazazedelere ulaşmak için yaklaşık 10 saat süren çalışma yürüttü. Operasyona helikopterle de destek sağlandı.

Ekipler, zorlu çalışmanın ardından kayalık bölgede iki kişinin cansız bedenine ulaştı.

Cenazeler, bulundukları bölgeden alınarak helikopterle Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var

CHP'de yeni ihraç dalgası! Bu sefer partinin ağır topları gönderiliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar

İtalyanlar panikledi! Türkiye için attıkları manşete bakın

Suudi basını Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış

''Demek ki sorun Ronaldo'ymuş!''
Galatasaray, Nelsson için gelen dev rakamı reddettiğine bin pişman

Galatasaray, Nelsson için gelen dev rakamı reddettiğine bin pişman
Ahlat’ta çocuklarla bir araya gelen Bahçeli'den adını öğrendiği çocuğa anlamlı nasihat

Adını öğrendiği çocuğa verdiği nasihat çok anlamlı: Sen de öyle ol

Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon

Alçak provokasyon! Birileri ortalığı karıştırmaya çalışıyor

Bomba iddia: Ali Koç Fransa'nın köklü takımını satın alıyor

Köklü kulübü satın alıyor
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?