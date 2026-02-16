Haberler

Muğla'da yakıt tankeriyle çarpışan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir yakıt tankeri ile çarpışan kamyonetteki iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakıt tankeriyle çarpışan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Tuncay K. idaresindeki 48 AYR 339 plakalı kamyonet, Fethiye- Muğla kara yolu Çamköy Eski Hal Kavşağı'nda, Osman Y. yönetimindeki 35 NEE 85 plakalı yakıt tankeriyle çarpıştı.

Kazada sürücü Tuncay K. ile kamyonette bulunan Erdi D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler

CHP'ye dönüş tarihini verdiler! İlk yapacağı iş bile belliymiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu

Sahilde gören hemen polisi aradı! Bulgular bir ihtimali işaret ediyor
İstanbul'un kabusu olan çete, çatışmaya girip görüntüleri TikTok'ta paylaşmış

İstanbul'un kabusu olan çetenin yaptıkları ortaya çıktı
Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa

Sonunda o da muradına erdi
16.5 milyon dolara satılan Pokemon kartı rekor kırdı

Bu bir rekor! Tek bir kart tam 721 milyon TL'ye alıcı buldu
Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu

Sahilde gören hemen polisi aradı! Bulgular bir ihtimali işaret ediyor
Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!

Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş!