Muğla'da yakıt tankeriyle çarpışan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir yakıt tankeri ile çarpışan kamyonetteki iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakıt tankeriyle çarpışan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Tuncay K. idaresindeki 48 AYR 339 plakalı kamyonet, Fethiye- Muğla kara yolu Çamköy Eski Hal Kavşağı'nda, Osman Y. yönetimindeki 35 NEE 85 plakalı yakıt tankeriyle çarpıştı.
Kazada sürücü Tuncay K. ile kamyonette bulunan Erdi D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel