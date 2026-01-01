Haberler

Muğla'da yardıma muhtaç çocuklar ve hayvanlara destek için denize girdiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fethiye’de yaşayan İngilizlerden oluşan yerleşik yabancılar, yeni yılın ilk gününde yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanları için Çalış Plajı'nda değişik kostümlerle denize girdi. Etkinlik, bağış toplamak amacıyla gerçekleşti.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan çoğunluğu İngilizlerden oluşan yerleşik yabancılar, yeni yılın ilk gününde yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanları için Çalış Plajı'nda değişik kostümlerle denize girdi.

Fethiye ilçesinde yaşayan çoğunluğu İngilizlerden oluşan yerleşik yabancılar, yeni yılın ilk gününde yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanları için değişik kostümler giyip, Çalış Plajı'nda bir araya geldi. Yerleşik yabancılar, bağış toplamak için sıcaklığı 19.8 derece ölçülen denize girip yüzdü. Çalış Çocuklara Yardım Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik, güzel görüntüler oluşturdu. Derneğin Yardım Komitesi Başkanı Ann Pavier, etkinliğin her yıl yeni yılın ilk günü düzenlendiğini belirterek, çocuklar ve hayvanlar için destek toplamaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı