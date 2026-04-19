Muğla'da "süperiletkenlik" ve "kuantum teknolojileri" konferansları başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde '11. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı' ile '4. Uluslararası Kuantum Malzemeleri ve Teknolojileri Konferansı' başladı. 62 ülkeden 850 bilim insanının katıldığı etkinlikte, çevre dostu teknolojiler ve kuantum teknolojilerindeki gelişmeler ele alınıyor.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelin kongre merkezinde başlayan konferanslara, 62 ülkeden 850 bilim insanı katılıyor.

Konferanslara başkanlık yapan Prof. Dr. Ali Gencer, AA muhabirine, amaçlarının barış içinde daha yaşanılabilir dünyanın inşasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Özellikle 1991 yılı sonrasında imzalanan bazı anlaşmalarla iklim değişikliğine ve karbon salımını önlemeye yönelik çalışmalar açısından yenilikçi ve çevre dostu teknolojilerin gelişiminde önemli mesafeler alındığını ifade eden Gencer, etkinlikte süperiletken teknolojiler, manyetizma teknolojileri ile son zamanda hızla gelişen ve birbiriyle iç içe geçen interdisipliner yapı altında kuantum teknolojilerindeki gelişmelerin inceleneceğini anlattı.

"Türkiye'nin teknoloji yarışında faydamız olsun istiyoruz"

Türkiye'nin yeraltı zenginlikleri açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu vurgulayan Gencer, şunları kaydetti:

"Yer altındaki zenginliklerimizi insanlık yararına dönüştürme süreçleri yüksek teknoloji, bilgi birikimi, altyapı ve insan kaynağı içermektedir. Türkiye'de her ne kadar bir mesafe alınsa da bu alanda yapılması gereken, kendi başımıza yapmakta zorlandığımız hususlarda uluslararası yararlı, makbul enstitülerle işbirliğine gitmek. Türkiye'nin teknoloji yarışında bir nebze tuzumuz, faydamız olsun istiyoruz. Bu yüzden bu kongreyi düzenliyoruz. Yüksek teknolojideki ağırlığımızı artırmak zorundayız. Bu yüzden de konferanslar iyi platformlardır."

Teknolojik gelişmelere katkı sağlamak için konferanslara emek verdiklerini belirten Gencer, "İnşallah ülkemiz gelişmiş ülkeler liginde yerini koruyacaktır. Türkiye'nin yeni gelişen teknolojilere sahip olması gerekiyor. Bu teknolojiler aynı zamanda mevcut teknolojileri akamete uğratacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Açılış töreninde, alanlarında önemli buluşları olan 6 yabancı bilim insanına ödül verildi.

Konferanslar 26 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış

Korkunç iddia: Eski vali olayı örtbas etmek için her şeyi yapmış
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler
Dev hamburger zincirine kayyum atandı

Dev hamburger zincirine kayyum atandı! Şubeler tek tek kapanıyor
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti

Dünyayı alarm durumuna geçiren adım
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış

Korkunç iddia: Eski vali olayı örtbas etmek için her şeyi yapmış
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi

Yavaş'la ilgili yeni iddia gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak

BTK okul saldırıları sonrası harekete geçti! Art arda yeni kararlar