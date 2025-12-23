Haberler

Fethiye'de Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı eğitimler devam ediyor

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Trafik Eğitim Parkı'nda, Fethiye Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriliyor. Yeni elektrikli araçların da hizmete girdiği park, trafik bilincinin artırılması amacıyla önemli bir eğitim alanı sunuyor.

Bu yıl yapılan çalışmalar kapsamında 4 yeni elektrikli aracın daha hizmete alındığı parkta, direksiyon eğitim pisti, kavşaklar, bisiklet yolları, engelli yolları, park alanları ve üst geçit bulunuyor.

Parkta eğitim alan çocuklar, trafik levha ve işaretlerinin yer aldığı gerçekçi yol düzeninde elektrikli araçlar kullanarak trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, eğitimlerin her yıl artarak devam ettiğini, eğitimlerle çocuklara trafik bilinci kazandırıldığını ifade etti.

Karaca, çocukların trafik kurallarını küçük yaşta öğrenmesinin gelecekte daha güvenli bir trafik ortamı oluşturulması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

