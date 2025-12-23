Fethiye'de Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı eğitimler devam ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı eğitimler sürüyor.

Fethiye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Taşyaka Mahallesi'ndeki parkta öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

Bu yıl yapılan çalışmalar kapsamında 4 yeni elektrikli aracın daha hizmete alındığı parkta, direksiyon eğitim pisti, kavşaklar, bisiklet yolları, engelli yolları, park alanları ve üst geçit bulunuyor.

Parkta eğitim alan çocuklar, trafik levha ve işaretlerinin yer aldığı gerçekçi yol düzeninde elektrikli araçlar kullanarak trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, eğitimlerin her yıl artarak devam ettiğini, eğitimlerle çocuklara trafik bilinci kazandırıldığını ifade etti.

Karaca, çocukların trafik kurallarını küçük yaşta öğrenmesinin gelecekte daha güvenli bir trafik ortamı oluşturulması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.