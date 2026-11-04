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Fethiye'de sağanak su baskınına yol açtı, toprak kayması Çenger yolunu kapattı

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Fethiye'de sağanak su baskınına yol açtı, toprak kayması Çenger yolunu kapattı Haber Videosunu İzle
Fethiye'de sağanak su baskınına yol açtı, toprak kayması Çenger yolunu kapattı
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Fethiye'de etkili olan sağanak su baskınlarına yol açtı; bazı ev, sera ve tarım arazileri su altında kaldı, toprak kayması nedeniyle Çenger yolu kapandı. Kaymakam Fatih Akkaya iki evin zarar gördüğünü, can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kalırken, birçok ev ve iş yerinde de zarar meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle Çenger yolu ulaşıma kapandı.

Fethiye'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Karagedik ve Çiftlik mahallelerinde sulama kanalları taşarken, bazı evler, seralar ve tarım arazileri su altında kaldı. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, deniz üzerinde oluşan ani hava olayı nedeniyle kısa sürede yoğun yağış yaşandığını belirterek, iki evin zarar gördüğünün tespit edildiğini söyledi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını vurgulayan Kaymakam Akkaya, zararların giderilmesi için devletin gerekli çalışmaları yürüteceğini ifade ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgede ekiplerin müdahale ve hasar tespit çalışmaları sürerken, küçük çaplı toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan Çenger yolunun günün aydınlanmasıyla birlikte yeniden ulaşıma açılması için çalışma yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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