Fethiye'de Nadir Görülen Mammatus Bulutları Ortaya Çıktı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen sağanağın ardından, gökyüzünde ilgi çekici Mammatus Bulutları belirdi. Pamuk benzeri sarkık bulutlar, fotoğraf tutkunları için görsel bir şölen sundu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanağın ardından gökyüzünde nadir görülen "Mammatus Bulutları" ortaya çıktı.
İlginç görünümleriyle dikkat çeken bulutlar, kısa sürede ilgi odağı oldu.
Yağışın ardından güneşin batışıyla birlikte gökyüzünde beliren pamuk benzeri sarkık bulutlar, fotoğraf tutkunları için görsel şölen oluşturdu.
Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel