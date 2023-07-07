Fethiye'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda ağır yaralanan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nihat Küçük (18) kullandığı 48 AKD 063 plakalı motosikletle Çatalarık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Küçük, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel