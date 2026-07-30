Fethiye'de kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın etkisiyle yeniden başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisini artırmasıyla yeniden başladı.

Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan ve öğle saatlerinde havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangın, bölgede rüzgarın şiddetlenmesi üzerine yeniden alevlendi.

Yangına, bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren ekiplerin yanı sıra çok sayıda orman işçisi ile hava araçları müdahale ediyor.

Ekiplerin, yangını yeniden kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA