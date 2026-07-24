Fethiye'de otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Suna Demirer (42) idaresindeki 27 DK 628 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye kara yolu Esenköy mevkisinde, İbrahim K. (34) yönetimindeki 06 EGF 155 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde Demirer'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanındaki Berat Eren Y. (22) ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ölen Demirer'in cenazesi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.