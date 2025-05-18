Fethiye'de Kadına Şiddet Anı Güvenlik Kamerasında

Fethiye'de Kadına Şiddet Anı Güvenlik Kamerasında
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının markette darbedilmesi, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın ve markete giren kişi arasında arbede yaşandı, aracının kaçırıldığı da tespit edildi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının darbedilme anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaçulha Mahallesi Esenköy yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracıyla istasyona gelen kadın, araçtan inerek koşarak markete giriyor. Kadın ile ardından markete giren kişi arasında arbede yaşandığı görülüyor.

Bir kişi tarafından darbedilen kadının aracının da şüpheliler tarafından kaçırıldığı kamera kayıtlarında yer alıyor.

Kadın ile olay sırasında darbedilen istasyon çalışanının karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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