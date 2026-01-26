Haberler

İngiltere vatandaşı erkek, pansiyonda ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir pansiyonda konaklayan 66 yaşındaki İngiltere vatandaşı Gary Mark Aldridge odasında ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aldridge'in beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiğini tahmin ediyor.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir pansiyonda konaklayan İngiltere vatandaşı Gary Mark Aldridge (66), odasında ölü bulundu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Karagözler Mahallesi 26'ncı sokak üzerindeki bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda konaklayan İngiltere vatandaşı Gary Mark Aldridge (66)'den haber alamayan görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler, Aldridge'i hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aldridge'in öldüğü belirlendi. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tahmin edilen Aldridge'in cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Aldridge'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
