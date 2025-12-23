Haberler

Fethiye sahilinde imara aykırı yapıların yıkımı tamamlandı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Koca Çalış Sahili'nde bulunan imara aykırı 17 yapının yıkım işlemleri Fethiye Belediyesi tarafından tamamlandı. Yıkım çalışmaları 8 Aralık'ta başlamıştı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sahildeki imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımı tamamlandı.

Çiftlik Mahallesi'ndeki Koca Çalış Sahili'nin kıyı kenar çizgisi içinde yer alan kaçak yapıların yıkım işlemleri, Fethiye Belediyesi ekiplerince yapıldı.

Tahliye kararı tebliğ edilen düğün salonu, kamp alanı ve restoran gibi 17 işletmenin yıkım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Yıkım yapılan alanlar dron ile görüntülendi.

Kaçak yapıların yıkımına 8 Aralık'ta başlanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
