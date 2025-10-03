Haberler

Fethiye'de İki Saatte 130 Kilogram Yağış Düştü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kuvvetli yağış sonrası sokaklar ve bahçeler sular altında kaldı. Eren Yılmaz, taşan deniz sularında oltasıyla balık tutmaya çalışırken görüntülendi. Ölüdeniz'de ise yağmur sonrasında gökkuşağı oluştu.

FETHİYE'DE 2 SAATTE METRAKEREYE 130 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası birçok sokak ve bahçe sular altında kaldı. 2 saat boyunca kesintisiz sağanak devam ederken, metrekareye yaklaşık 130 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Bu durumu bazı vatandaşlar eğlenceye çevirirken, ilginç görüntüler oluştu. Tuzla Mahallesi'nde yaşayan Eren Yılmaz'ın taşan deniz suları caddeyi doldurunca eline oltayı alıp balık tutmaya çalıştığı görüldü. Yılmaz'ın sosyal medyadan paylaştığı bu görüntüsü de dakikalar içinde binlerce kez paylaşıldı. Fethiye Akarca Mahallesi'nde ise yağmurda bir sitenin bahçesini su basması nedeniyle eve ulaşamayan vatandaşlar bot kullandı. Yağmurun ardından Ölüdeniz'de ortaya çıkan gökkuşağı ise seyirlik manzaralar yarattı.

Haber - Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
