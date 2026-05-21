Unai Emery, Avrupa Ligi'ni 5. kez kazandı

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Alman temsilcisi Freiburg’u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bu sonuçla Aston Villa'nın İspanyol teknik direktörü Unai Emery de bu turnuvada 5. kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

  • Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'u 3-0 yenerek kupayı kazandı.
  • Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'ni 5. kez kazanarak turnuva tarihinin en başarılı teknik direktörü oldu.
  • Emery daha önce 3 kez Sevilla ve 1 kez Villarreal ile bu kupayı kazanmıştı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde futbol dünyasının gözü İstanbul’a çevrildi. Tüpraş Stadyumu’nun ev sahipliği yaptığı dev randevuda, İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg karşı karşıya geldi. Müthiş bir atmosfere sahne olan gecede Aston Villa, sahadan 3-0’lık net bir skorla galip ayrılarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.

SAHADA İNGİLİZ DOMİNASYONU

Maçın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan Aston Villa, Freiburg karşısında etkili bir performans sergiledi. Takım savunmasında açık vermeyen ve hücum hattında yakaladığı fırsatları değerlendiren İngiliz temsilcisi, attığı 3 golle tarihi bir zafer elde etti.

AVRUPA LİGİ'NİN EFENDİSİ UNAI EMERY

Bu zaferle birlikte sadece Aston Villa değil, takımın İspanyol teknik direktörü Unai Emery de adını bir kez daha altın harflerle tarihe yazdırdı. Turnuva tarihinin en başarılı antrenörlerinden biri olan Emery, Freiburg karşısında aldığı bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi kupasını kariyerinde 5. kez kaldırma başarısı gösterdi. Daha önce 3 kez Sevilla, 1 kez de Villarreal ile bu kupayı kazanan İspanyol taktik dehası, Aston Villa’nın başında elde ettiği bu başarıyla "Avrupa Ligi'nin Efendisi" unvanını perçinlemiş oldu. 

Cemre Yıldız
