Haberler

Fethiye'de Filistin ve İran'da ölen çocuklar için protesto gösterisi yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Filistin ve İran'da hayatını kaybeden çocuklar için düzenlenen protesto gösterisinde, 'Zalime lanet mazluma dua' sloganı atıldı. Eylemde, ölen çocukların giydiği elbiseleri temsilen kanlı elbiseler ve kefen bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Filistin ve İran'da ölen çocuklar için protesto gösterisi düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Fethiye Temsilciliği ile Milli Gençlik Vakfınca Beşkaza Meydanı'nda "Zalime lanet mazluma dua" sloganıyla protesto gösterisi yapıldı.

Meydana, Filistin ve İran'da ölen çocukların giydiği elbiseleri temsilen kanlı elbiseler ile kefen bırakıldı.

AGD Fethiye Başkan Yardımcısı Seyit Arık, açıklamasında, dünyanın gözü önünde gerçekleşen zulme karşı vicdanlarının sesini yükseltmek için toplandıklarını söyledi.

Gazze'de aylardır devam eden katliamın bir savaş değil soykırıma dönüştüğünü vurgulayan Arık, "Kadınlar, çocuklar, hastanelerin hedef alındığı saldırılar insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmektedir. Zulme sessiz kalmak zulme ortak olmaktır." dedi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

