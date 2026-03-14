Fethiye'de Filistin ve İran'da ölen çocuklar için protesto gösterisi yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Filistin ve İran'da ölen çocuklar için protesto gösterisi düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Fethiye Temsilciliği ile Milli Gençlik Vakfınca Beşkaza Meydanı'nda "Zalime lanet mazluma dua" sloganıyla protesto gösterisi yapıldı.

Meydana, Filistin ve İran'da ölen çocukların giydiği elbiseleri temsilen kanlı elbiseler ile kefen bırakıldı.

AGD Fethiye Başkan Yardımcısı Seyit Arık, açıklamasında, dünyanın gözü önünde gerçekleşen zulme karşı vicdanlarının sesini yükseltmek için toplandıklarını söyledi.

Gazze'de aylardır devam eden katliamın bir savaş değil soykırıma dönüştüğünü vurgulayan Arık, "Kadınlar, çocuklar, hastanelerin hedef alındığı saldırılar insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmektedir. Zulme sessiz kalmak zulme ortak olmaktır." dedi.