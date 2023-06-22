Üye Girişi
Haberler
Fethiye'de Engelliler İçin Toplantı Yapıldı

Fethiye'de Engelliler İçin Toplantı Yapıldı

Güncel Haberler

Fethiye Belediyesi Engelli Komisyonu, Meclis Üyesi Ayşe Devrim Öztürk başkanlığında, Fethiye Kent Konseyi ve Fethiye Engelli Meclisi'nin raporları doğrultusunda, Fethiye Belediyesi Meclis Salonu'nda kamu kurumları ve ilgili derneklerin katılımları ile toplantı gerçekleştirdi. Daha erişilebilir bir Fethiye ve farkındalığı arttırabilmek adına neler yapabileceğinin konuşulduğu toplantıda, kısa ve uzun dönemli projeler hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

Fethiye Belediyesi Engelli Komisyonu, Meclis Üyesi Ayşe Devrim Öztürk başkanlığında, Fethiye Kent Konseyi ve Fethiye Engelli Meclisi'nin raporları doğrultusunda, Fethiye Belediyesi Meclis Salonu'nda kamu kurumları ve ilgili derneklerin katılımları ile toplantı gerçekleştirdi.

Daha erişilebilir bir Fethiye ve farkındalığı arttırabilmek adına neler yapabileceğinin konuşulduğu toplantıda, kısa ve uzun dönemli projeler hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

Toplantıda, engellilerin yaşadıkları fiziksel ve sosyal sorunları tespit etmek, çözüm için yetkili kurumları harekete geçirmek, kamuoyu oluşturmak, eğitim ve farkındalık yaratmak adına projeler geliştirmek gibi görevler belirlendi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Fethiye Belediyesi Devrim Öztürk Fethiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title