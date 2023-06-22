Fethiye'de Engelliler İçin Toplantı Yapıldı

Fethiye Belediyesi Engelli Komisyonu, Meclis Üyesi Ayşe Devrim Öztürk başkanlığında, Fethiye Kent Konseyi ve Fethiye Engelli Meclisi'nin raporları doğrultusunda, Fethiye Belediyesi Meclis Salonu'nda kamu kurumları ve ilgili derneklerin katılımları ile toplantı gerçekleştirdi. Daha erişilebilir bir Fethiye ve farkındalığı arttırabilmek adına neler yapabileceğinin konuşulduğu toplantıda, kısa ve uzun dönemli projeler hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

Fethiye Belediyesi Engelli Komisyonu, Meclis Üyesi Ayşe Devrim Öztürk başkanlığında, Fethiye Kent Konseyi ve Fethiye Engelli Meclisi'nin raporları doğrultusunda, Fethiye Belediyesi Meclis Salonu'nda kamu kurumları ve ilgili derneklerin katılımları ile toplantı gerçekleştirdi.

Daha erişilebilir bir Fethiye ve farkındalığı arttırabilmek adına neler yapabileceğinin konuşulduğu toplantıda, kısa ve uzun dönemli projeler hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

Toplantıda, engellilerin yaşadıkları fiziksel ve sosyal sorunları tespit etmek, çözüm için yetkili kurumları harekete geçirmek, kamuoyu oluşturmak, eğitim ve farkındalık yaratmak adına projeler geliştirmek gibi görevler belirlendi.