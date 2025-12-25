Fethiye'de genç adam evinde tabancayla vurularak öldürüldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde İbrahim Solak'ın (23) evinde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu, 6 sanık hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların eve balkondan girdikleri, Solak'ın uyuduğu sırada yüzüne yastık bastırıldığı ve av tüfeğinin yastığa dayalı halde ateşlendiği yer aldı.

Olay, 18 Mayıs'ta Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Solak'ın evinden tabanca sesi geldiğini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren jandarma ekipleri, Solak'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde İbrahim Solak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tabancayla öldürüldüğü saptanan Solak'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma ekipleri, motosiklet tamircisi olan ve bir süre önce otellerde çalışmak için Denizli'den ilçeye geldiği öğrenilen İbrahim Solak'ın ev arkadaşını gözaltına aldı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, olay günü şüphelilerin eve bahçe duvarından atlayarak girdiğini tespit etti. Görüntüler, Solak'ın ev arkadaşına gösterildi. Olay günü, garson olarak çalıştığı oteldeki işinde olduğunu belirten ev arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma, güvenlik kamerasından tespit edilen şüphelilerin İbrahim Solak'ın arkadaşları Rabia G. (15), Yağmur A., Sefer Kocaaslan ve Murat Kara olduğunu belirledi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde oldukları tespit edilen 4 şüpheli, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Kocaaslan, Kara ve Rabia G. tutuklanırken, Yağmur A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca olaya ilişkin Denizli'de oldukları belirlenen Hüseyin K. ve Emine T. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hüseyin K. ve Emine T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYRI AYRI MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

İbrahim Solak'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanıklar Sefer Kocaaslan, Rabia G., Murat Kara ile tutuksuz sanıklar Yağmur A., Hüseyin K. ile Emine T. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi.

AV TÜFEĞİNİ YASTIĞA DAYAYARAK ATEŞ ETMİŞ

İddianamede, Kocaaslan'ın eski kız arkadaşı Yağmur A.'yı 'kurtarma' bahanesiyle yanına Kara, Hüseyin K. ve Emine T.'yi alarak Denizli'den yola çıktığı daha sonra evi tanıyan Rabia G.'yi de Muğla Ortaca'dan aldıkları yer aldı. İddianameye göre, olay günü evin yakınına park eden şüphelilerden Hüseyin K. ile Emine T. otomobilde beklerken, Kocaaslan, Kara ve Rabia G. eve yöneldi. Anahtar bulunamayınca Rabia G., ikinci kattaki balkona tırmanarak eve girerek kapıyı içeriden açtı. Solak uyuduğu sırada Yağmur A.'nın yüzüne yastık bastırdığı, Kocaaslan'ın da av tüfeğini yastığa dayayarak ateş ettiği belirtildi. Adli Tıp ve kriminal raporlarda, atışın bitişik atış olduğu, kafatasında plastik tapa ile yastığa ait elyaf parçalarının tespit edildiği bilgilerine yer verildi.

'BARUT İZİ NASIL GEÇER' DİYE ARATMIŞ

Olay sonrası şüphelilerin otomobille kaçtıkları, Akhisar civarında yakalandıkları kaydedildi. Yağmur A.'nın ifadesinde olayın kaza olduğunu öne sürdüğü, telefon incelemesinde ise 'Eldeki barut izi nasıl geçer' şeklinde arama yapıldığının belirlendiği iddianamede yer aldı.

İddianamede Sefer Kocaaslan'ın ifadesine de yer verildi. Rabia G.'nin kendisine İbrahim Solak'ın Yağmur A.'yı zorla tuttuğunu söylediğini, Yağmur A.'yı 'kurtarmak' için Fethiye'ye geldiklerini, Rabia'nın eve girip kapıyı açmasının ardından Kara ile birlikte içeri girdiklerini anlattı. Tüfeğin kazayla ateş aldığını iddia eden Kocaaslan, 'isteyerek olmadığını' savundu.

Yağmur A.'nın iddianamede yer alan ifadesinde Kocaaslan'ın kendisine takıntılı olduğunu, silahı almaya çalıştığı sırada ateş aldığını ileri sürdü. Delik olan yastığın kendisine ait olduğunu söyleyen Yağmur A., olayla ilgisi olmadığını iddia etti. Diğer şüpheliler de olayın cinayetle sonuçlanacağını bilmediklerini ve suçsuz olduklarını iddia etti.

İddianame Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.