Fethiye'de Çatı Katında Yangın Çıktı

Fethiye'de Çatı Katında Yangın Çıktı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, üç katlı bir evin çatı katında çıkan yangın büyük hasara yol açtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1,5 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üç katlı evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda üç katlı evin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 1,5 saatlik müdahale sonucunda söndürülen yangında, çatı katında büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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