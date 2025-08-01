Fethiye'de Çatı Katında Yangın Çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üç katlı evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda üç katlı evin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 1,5 saatlik müdahale sonucunda söndürülen yangında, çatı katında büyük çapta hasar oluştu.