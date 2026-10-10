Fethiye'de 77 yaşındaki terzi Musa Karaca, mesleğini 54 yıldır sürdürüyor

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Musa Karaca, 54 yıldır sürdürdüğü terzilik mesleğini ilk günkü heyecanıyla yapıyor.

İlkokuldan sonra ailesine tarım işlerinde yardım eden Karaca, 1965'te bir terzinin yanında çalışmaya başladı.

Üç yıllık çıraklık yapan ve meslekte ilerlemek isteyen Karaca, babasının terziliği bırakıp köye dönmesi yönündeki isteğini kabul etmeyerek Ortaca'ya gitti. Burada da bir süre çalışan Karaca, askerlik görevini tamamladıktan sonra Fethiye'de kendi iş yerini açtı.

Yıllar içinde ilçedeki birçok terzinin yanında çalıştığını anlatan Karaca, mesleğinden kazandığı parayla 3 çocuğunu büyüttüğünü ve ev sahibi olduğunu söyledi.

Eskiden yanında 5 kişinin çalıştığını, günde 50 takım elbise diktiklerini belirten Karaca, günümüzde ise terzilerin daha çok tamir işi yaptığını ifade etti.

"Yetiştirdiğim kalfalarla gurur duyuyorum"

Her sabah erken saatlerde kalkarak yürüyüş yaptığını, ardından dükkanını açıp akşama kadar çalıştığını anlatan Karaca, mesleğini severek yaptığını dile getirdi.

Karaca, "İlçede en eski terzi benim. Bu işi severek yapıyorum. Yetiştirdiğim kalfalarla gurur duyuyorum. Elim ayağım tuttuğu sürece bu işe devam edeceğim." dedi.

"Terzi kendi söküğünü dikemez" sözünün kendisi için de geçerli olduğuna dikkati çeken Karaca, iş yoğunluğu nedeniyle giymek için aldığı pantolonun paçasını bile uzun süredir yapamadığını anlattı.

Günde yaklaşık 15 tamir işi yaptığını kaydeden Karaca, mesleğini sevenlerin emeklerinin karşılığını alabileceğini söyledi.

"Mesleklerimiz ölmesin, yaşatılsın"

Terziliğin gelecek kuşaklara aktarılmasını istediğini vurgulayan Karaca, gençlere çalışmaktan kaçınmamaları tavsiyesinde bulundu.

Karaca, mesleği öğrenmek isteyenlere kapısının açık olduğunu belirterek, "Biri de çıkıp 'Ben terzilik öğreneceğim.' desin. Gelse birisi bana 'Usta, ben iş öğreneceğim.' dese öğretirim. Burada yetiştirdiğim insanların artık kendi iş yerleri var." diye konuştu.

Kaynak: AA