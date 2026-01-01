Haberler

Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem, o anlar güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, çevre mahallerde de hissedildi. Kısa süreli panik yaşanırken, sarsıntı anı güvenlik kameralarına yansıdı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli panik yaşanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 16.33'te, merkez üssü Fethiye ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 23,92 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Fethiye ile kırsal Yakacık, Zorlar, Karaçulha, Bozyer ve Esenköy mahalleri ve Seydikemer ilçesinde de hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşarken, sarsıntı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
