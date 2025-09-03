Haberler

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan Zabıta Teşkilatı'na Özel Kutlama

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan Zabıta Teşkilatı'na Özel Kutlama
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Zabıta Teşkilatı'nın 199. kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftası'nı kutlarken, hizmet anlayışını vurguladı ve eşit hizmet talebinde bulundu.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Zabıta Teşkilatı'nın 199. kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla personelle bir araya geldi.

Belediyenin Çatalarık Sosyal Tesislerindeki kahvaltıda, personelle buluşan Karaca, yaptığı konuşmada, göreve başladığı ilk günden bu yana, Fethiye'nin 41 mahallesinde, oy versin veya vermesin herkese ve esnafa eşit biçimde hizmet ettiklerini söyledi.

Belediyede görev yapan yaklaşık 1350 personelin her biriyle ayrı ayrı gurur duyduğunu ifade eden Karaca, "Zabıta arkadaşlarımdan siyasi tercihiniz ne olursa olsun, esnafımıza anlayışlı davranmanızı, tolere edilebilecek hataları karşılıklı anlayışla düzeltmenizi, hiç kimseye ekstra ayrıcalık göstermemenizi bekliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
