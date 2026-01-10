Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem / Haber eklendi

Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Akdeniz olarak belirlendi ve çevre ilçelerde hissedildi, ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.55'te merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 40,08 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Türkiye'ye en yakın olan kara parçası Fethiye'ye 36.61 kilometre uzaklıkla olduğu saptandı. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
