Ferizli Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

ÇAY, AFYON (Bültenler) - Toplantıda, Ferizli Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu, Ferizli Belediye Meclisi tarafından oybirliği kabul edildi.Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, belediyenin 2021 yılında yaptığı faaliyetleri sunum halinde meclis üyelerine anlattı.

İlçemizin Her Konuda Gelişimi İçin Çabalıyoruz

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, ana başlıklar altında sunduğu faaliyet raporunda vaatlerinin son durumu hakkında da bilgi verdi. Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, faaliyet raporunu slayt gösterimi ile paylaştı. Meclis üyelerini yapılan hizmetler hakkında bilgilendiren Başkan Gündoğdu, "2021 yılı faaliyet raporumuzun Ferizli'mize hayırlı olmasını diliyorum. Faaliyet raporunda yaptığımız işlerin, çalışmaların değerlendirmesini yapıyoruz. İlçemizin gelişimi, sosyal ve kültürel hayatın zenginleşmesi ve daha yaşanılabilir bir Ferizli oluşması ve bunun gerçekleşmesi konusundaki gayretimizi birlikte ortaya koyuyoruz" dedi.

Gündem

Gündemin birinci maddesinde, Fehmi Ata Aile Çay Bahçesi, Atatürk Parkı ve Botanik Parkın isimlerinin düzenlenmesi konulu hukuk Komisyon Raporu görüşüldü. Oybirliği ile kabul edilen isim düzenlemesine göre Fehmi Ata Aile Çay Bahçesi'nin ismi Ferizli Belediyesi Fehmi Ata Sosyal Tesisleri, Botanik Parkın ismi Ferizli Belediyesi Mustafa İsen Botanik Parkı olarak belirlendi. Ferizli Belediyesi Atatürk Parkı'nda ise isim düzenlemesi yapılmayarak ismi Atatürk Parkı olarak kaldı.

Gündemin ikinci maddesinde yer alan 2021 yılına ait Denetim Raporu hakkında Meclise bilgi verildi.

Gündemin üçüncü maddesinde görüşülen "Ferizli Belediyesi 2021 yılı Faaliyet Raporu" oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan belediye Encümen Üyelerinin seçimi gizli oylama usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Belediye Encümen Üyeliğine Ruhi Şenol ve Mutlu Bülbül seçildiler.

Gündemin beşinci maddesinde Ferizli Belediyesi İmar Komisyonunun seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Belediye İmar Komisyonuna Halim Kılkış, Abdurrahman Kaşkaş, Hakan Demirbaş, Abdullah Kaşkaş ve Hüseyin Deniz seçildiler.

Gündemin altıncı maddesinde Plan ve Bütçe Komisyonunun üye seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna Kemal Şahintürk, Ruhi Şenol, Muharrem Solak, Mustafa Yayla ve Abdullah Efiloğlu seçildiler.

Gündemin yedinci maddesinde Belediye Hukuk Komisyonunun üye seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Hukuk Komisyonuna Kemal Şahintürk, Mehmet Tunç, Abdurrahman Kaşkaş, Mustafa Yayla ve Rüştü Yüksek seçildiler.

Gündemin sekizinci ve son maddesinde ise Belediye Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun üye seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna, Mutlu Bülbül, Mehmet Tunç, Muharrem Solak, Abdullah Kaşkaş ve Necattin Ürdem seçildiler.

Toplantının sonunda Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, verdikleri katkı nedeniyle meclis üyelerine teşekkür ederek, alınan kararların Ferizli ve bölge için hayırlı olmasını temenni etti.

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