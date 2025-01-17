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Ferit Melen Ortaokulu Müdürü Hamdi Toprak, 43 Yılın Ardından Emekli Oldu

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Van’ın Bahçesaray ilçesinde 1981 yılında öğretmenliğe başlayan ve 43 yıl sonra emekli olan Hamdi Toprak için vefa programı düzenlendi. Öğrencileri ve meslektaşları tarafından alkışlarla uğurlanan Toprak, öğretmenlik hayatının zorluklarını ve mutluluklarını paylaştı.

Van'da 43 yıllık eğitim çınarı mesleğe veda etti

"Dokuzuncu Gezegen"den başlayan 43 yıllık eğitim yolculuğu bugün sona erdi

43 yıllık eğitim serüvenine alkışlarla veda

VAN - Van'ın zorlu coğrafyasıyla bilinen Bahçesaray ilçesinde 1981 yılında öğretmenlik mesleğine adım atan ve emekliliği gelen Ferit Melen Ortaokulu Müdürü Hamdi Toprak için duygu dolu vefa programı düzenlendi.

Kar yağışı nedeniyle yollarının aylarca kapalı kalmasıyla "Dokuzuncu Gezegen" olarak anılan Bahçesaray'da öğretmenlik hayatına başlayan Toprak, 43 yıllık meslek hayatını sonlandırmanın mutluluğunu ve hüznünü bir arada yaşadı. Okul müdürü Toprak, karneler gününde öğrencilerden büyük bir sürprizle karşılaştı. Okula gelen Müdür Toprak, öğrenciler tarafından alkışlarla karşılandı. Bu anlarda duygusal anlar yaşanırken, öğrenciler sevgilerini ve minnettarlıklarını ifade etti.

Okuldaki programın ardından öğretmenler, Toprak için özel bir veda programı düzenledi. Programda meslektaşları, Toprak'a bir çiçek ve plaket takdim ederek 43 yıllık emeği için teşekkürlerini sundu.

"Karların üzerinde 9 saat yürüdük"

Konuya ilişkin konuşan Okul Müdürü Hamdi Toprak, 1981 yılında öğretmenliğe başladığını belirtti. Van'a ilk geldiğinde Bahçesaray'a atandığını öğrendiğini anlatan Toprak, "Bahçesaray'ı sorduğumda, 'Dokuzuncu gezegen'dir diyorlardı. Kimisi cevizi ve yağıyla ünlü olduğunu söylerken, kimisi de yollarının dokuz ay boyunca kapalı kaldığını anlatıyordu. Yollar açılmayınca, kadınlı-erkekli bir grupla sırt çantalarımızı alıp yola koyulduk. Yatağı, yorganı garaja bırakarak tam 9 saat boyunca karların üzerinde yürüdük. Yatsı ezanı okunurken Bahçesaray'a vardık" dedi.

"Bahçesaray'da öğretmenlik herkesin harcı değil"

Bahçesaray'da 6 yıl görev yapan Toprak, o dönem yaşadığı zorlukları şöyle dile getirdi:

"Bahçesaray'da öğretmenlik yapmak her baba yiğidin harcı değildi. 8 ay boyunca dış dünyadan uzak bir yaşam sürüyorduk. Ama bu zorluklara rağmen mesleğimi severek yaptım."

Daha sonra Gevaş'ta 23 yıl, Van merkezde ise 14 yıl görev yaptığını dile getiren Toprak, Bu süre zarfında yetiştirdiği öğrencilerden bazılarının bugün 55 yaşında olduğunu ve önemli noktalara geldiğini söyledi.

"Mesleğimi çok sevdim ve gençlere emanet ediyorum"

Emekliliğin verdiği duygu yoğunluğunu ifade eden Toprak, "Bugün hem çok mutluyum hem de hüzünlüyüm. 43 yıl önce başladığım mesleğimi bugün genç arkadaşlarıma bırakıyorum. Öğrencilerimi ve öğretmenlik mesleğini her zaman çok sevdim. Bu güzel mesleği emanet etmekten gurur duyuyorum" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Ferit Melen Ortaokulu Müdürü Hamdi Toprak, 43 Yılın Ardından Emekli Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Güncel
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