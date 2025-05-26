Ferhat Nasıroğlu'ndan Sağlık Müdürü'ne Ziyaret

Ferhat Nasıroğlu'ndan Sağlık Müdürü'ne Ziyaret
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Murat Solmaz'ı ziyaret ederek sağlık alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Nasıroğlu, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için işbirliği yapacaklarını açıkladı.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Murat Solmaz'ı ziyaret etti.

Nasıroğlu ile Solmaz makamda bir süre görüştü.

Solmaz, Nasıroğlu'na kentte sağlık alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Nasıroğlu, Batmanlıların daha nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Kentin her alanda gelişmesi için gayret gösterdiklerini dile getiren Nasıroğlu, "Sağlık, en öncelikli konularımızdan biri. İl Sağlık Müdürü'müzle koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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