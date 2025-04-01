Ferhat Nasıroğlu Bayramda Beşiri'de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Beşiri ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı ve taleplerini dinledi.
Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Beşiri ilçesini ziyaret etti.
Bayramlaşma programında, Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Murat Çiçek vatandaşlarla bir araya geldi.
Nasıroğlu ve beraberindekiler, vatandaşların bayramlarını kutlayarak, talep ve önerilerini dinledi.
Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel