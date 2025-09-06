Ferhan Şensoy'un Sanat Yaşamı 'Ferhangi Bir Yaşam' Belgeseli ile Anlatıldı

Haber : Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

ENKA Sanat, tiyatro tarihimizin zengin mirasını gözler önüne sermek ve gelecek nesillere aktarmak üzere yapım sponsorluğunu üstlendiği belgesellere bir yenisini ekliyor.

Türk tiyatrosunun usta ismi, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy'un sanat hayatını mercek altına alan "Ferhangi Bir Yaşam" belgeseli dün akşam ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen prömiyerle izleyici ile buluştu. ENKA Sanat'ın yapım sponsorluğunu üstlendiği, Porte Film'in yapımcılığında hayata geçen, Türk tiyatrosunda benzersiz bir yere sahip Ferhan Şensoy'un sanat hayatı, tiyatro anlayışı, karakteri, dünya görüşüne ve yazar kimliğine odaklanıyor.

"Ferhangi Bir Yaşam" belgeselin yönetmenliğini Selçuk Metin, senaristliğini Zeynep Miraç, görüntü yönetmenliğini Emre Okur, müziklerini Cem Öget'in, seslendirmesini Nihal Yalçın'ın yaptı.

"İlk defa bir belgeselde bu kadar çok görsel malzeme ile karşılaştım"

Belgeselin prömiyerinde ANKA Haber Ajansına konuşan belgeselin yönetmeni Selçuk Metin, şunları söyledi:

"Yani bu aslında benim sağken yapmak istediğim, o dönem pandemiden dolayı da bir yerde gerçekleştiremediğimiz bir proje. O dönem çok konuştuk olamadı, bugün oldu. Ama bu tabii her belgeselcinin hayalidir Ferhan Şensoy'a bir belgesel yapmak benim de en büyük hayallerimden bir tanesiydi bu da gerçekleşti. Umarım izleyenler beğenirler. Ben ilk defa bir belgeselde bu kadar çok görsel malzemeyle karşılaştım. Çünkü bugüne kadar hep fotoğraf bulmakta bile zorlanırken Türk tiyatrosu adına çok değerli görüntülere ulaştık. Kulis arkaları, turnelerle yaşananlar bunlar hep böyle bir efsane olarak anlatılır biz bir otobüse bineriz, bütün Anadolu'yu gezeriz diye. Ama bunun bu sefer video kaydına ulaştık. O anlatılan efsanevi kötü koşulları gördük. Ferhan Şensoy aynı zamanda çok ciddi bir arşivci olduğu için bunlar da çok iyi çekmiş ve aynı zamanda da saklamış. O yüzden diğer belgesellerden görsel açıdan biraz daha farklı ama içerik olarak anlatım dili olarak aynı yolda ilerleyen bir belgesel"

"Onun hayatını zaten çokça vakıftım"

Belgeselin senaristliğini yapan Zeynep Miraç ise şunları söyledi:

"Biz uzun süredir Selçuk Metin'le birlikte çalışıyoruz. Bu projelerde, belgesel projelerinde de Ferhan Şensoy da her zaman hayalimizde olan biriydi onun belgeselini yapmak. Ferhan Bey hayattayken onunla da konuşup bunu kendisine söylemiştik. Oda çok sevilmişti fakat çok üzülüyoruz ki mümkün olamadı, sağlığı el vermemişti. En sonra biraz arkasından bize vasiyet gibi oldu bu filmi yapmak. Ben tabii pek çok tiyatrosever gibi benim kuşağımdaki pek çok kişi gibi bir Ferhan Şensoy hayranıyım. Onun hayatını zaten çokça vakıftım ama daha ayrıntılara girmek benim için de çok mutlu edici bir çalışma oldu"

"İnanılmaz bir kalabalık Ferhan Şensoy'un hayatına tanıklık etmeye gelmiş vaziyetteler"

ENKA Sanat Koordinatörü Murat Ovalı ise şunları söyledi:

"Ferhan Şensoy belgeseli bizim Porte Film Selçuk Metin'le yaptığımız dördüncü yapım. İlk başta Genco Erkal'la başladık kendisiyle beraber Genco'yu çektik. Sonra Caniko'yu yaptık Yıldız Hanım için. Daha sonra da Türk tiyatrosunun en önemli yönetmenlerin den Işıl Kasapoğlu'nu yaptık. Sıra Ferhan Bey'e gelmişti. Ferhan Bey'le sağlığındayken bu projeyi konuşmuştuk, devam ediyordu çekimlerini yapacaktık. Fakat sonra o rahatsızlandı biliyorsunuz. O rahatsızlık sonrası biz ona verdiğimiz sözle ailesiyle beraber Şensoy ailesiyle beraber bu projenin içine girdik ve bugünlere kadar geldik. Şu anda çok gururluyuz çok mutluyuz. İnanılmaz bir kalabalık Ferhan Şensoy'un hayatına tanıklık etmeye gelmiş vaziyetteler o anlamda çok heyecanlıyız. Bunun da tekrarını ayın 8'i pazartesi günü tekrarlayacağız burada. O akşam da yine Ferhan Şensoy'un sevenleriyle beraber olacağız."