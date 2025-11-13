Ferdi Zeyrek'in Ölümüyle İlgili İddianame Kabul Edildi

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede 2'si tutuklu, 10 sanık hakkında 'Taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yunusemre ilçesindeki evinde, 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirdi. Zeyrek'in cenazesi, bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Zeyrek'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı villanın havuzunun suyu boşaltıldı, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu alan çitlerle çevrildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile havuz motorunun iç dizaynına yönelik ek bilirkişi raporu talep edildi. Ön tespitlerde; sökülerek testleri yapılan havuz motorunda montaj hatası bulunduğu, havuz pompa motorunun montajını ve elektrik tesisatını yapan kişilerin kusurlu olduğu tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek şikayetçi sıfatıyla, 20 kişi tanık, 6 kişi ise şüpheli olarak ifade verdi. Soruşturmada, Zeyrek'in evindeki enerji odasının havuza olan mesafesini standartlara uygun inşa etmediği iddia edilen Z.M., havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P., enerji odasındaki motor ve elektrik aksamlarının montajını standartlara aykırı gerçekleştirdiği öne sürülen N.B. ile bilirkişi raporunda hatalı montaj yaptığı belirtilen H.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.M., N.B. ve H.İ., 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı, M.Y.P. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

5 KİŞİLİK HEYET RAPOR HAZIRLADI

Soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) makine, elektrik-elektronik, inşaat ve afet yönetimi bölümlerinden 5 kişilik akademisyen heyetinin hazırladığı rapor, 25 Eylül'de tamamlandı. Raporda; olayın meydana geldiği havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmadığı, motor ve elektrik aksamlarının hatalı monte edildiği ve bu nedenle olayda sorumluluğu bulunan başka kişilerin de olduğu belirtildi. Raporda kusur durumlarında farklılıklar olduğu vurgulanırken, olayda asli ve tali kusurlu olabilecek üçüncü kişilerin tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda 6 kişinin daha kusurlu olduğu belirlendi.

RAPORA GÖRE 1 KİŞİ SERBEST KALDI

Öte yandan rapora göre; soruşturma kapsamında tutuklu bulunan, havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı şekilde monte ettiği ileri sürülen N.B. ile daha önce arızalanan havuz motorunu tamir sonrası hatalı şekilde taktığı öne sürülen H.İ. asli kusurlu bulundu. Aynı dosyada tutuklanan Z.M.'ye ise kusur atfedilemediği için serbest bırakıldı.

10 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME

Raporun tamamlanmasının ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile kızı Nehir Zeyrek'in şikayetçi sıfatıyla yer aldığı soruşturmada 19 kişi hakkında işlem yapıldı, Yunusemre Belediyesi'nde görevli M.S. ve Ö.T. hakkında da soruşturma izni talep edildi. Soruşturma sürecinde toplanan deliller, ifadeler, bilirkişi raporlarına göre, asli ve tali kusurlu olduğu saptanan 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

9 KİŞİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede; havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B., havuz motoru bozulduğunda tamirini gerçekleştiren H.İ., site görevlisi A.E., havuz bakım temizliği ve zaman zaman makine dairesindeki problemlerle ilgilenen Y.Ö., motor bobinaj firması sahibi H.A., elektrik dağıtım firması görevlisi M.E., yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendisler R.A., H.Ş. ve M.Ç., müteahhit firma yetkilisi M.G. hakkında hem Ferdi Zeyrek'e hem de onu bulan ve elektrikten etkilenen eşi Nurcan Zeyrek'e yönelik 'Taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturmada 9 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

İLK DURUŞMA 5 ARALIK'TA

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına 5 Aralık Cuma günü başlanacak.

