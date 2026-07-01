Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili davada 4. duruşma: Suikast iddiaları reddedildi

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesine ilişkin 6'sı Yunusemre Belediyesi'nde görevli kamu personeli olmak üzere 16 sanığın yargılandığı davada 4'üncü duruşma görüldü. Kamu personelleri suçsuz olduklarını belirtip, beraatlerini isterken duruşma, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelecek bilirkişi raporunun beklenmesi için ertelendi. Duruşma çıkışı açıklama yapan Ferdi Zeyrek'in ailesinin avukatı Necibe Karaoğlanlar, suikast iddialarına yanıt vererek, "Herhangi bir suikast ihtimali olduğunu düşünmemekteyiz. Şu an mahkemeye yansıyan böyle bir hukuki veri de yok" dedi.

Yunusemre ilçesindeki evinde geçen yıl 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirdi. Zeyrek'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı villanın havuzunun suyu boşaltıldı, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu alan çitlerle çevrildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile havuz motorunun iç dizaynına yönelik ek bilirkişi raporu talep edildi. Ön tespitlerde, sökülerek testleri yapılan havuz motorunda montaj hatası bulunduğu, havuz pompa motorunun montajını ve elektrik tesisatını yapan kişilerin kusurlu olduğu tespit edildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, havuzun elektrik ve motor tesisatını yapanlar, bakım ve onarımından sorumlu kişiler, yapı denetim görevlileri ile müteahhit firma yetkilisinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. İlk duruşmada, tutuklu sanıklar adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, mahkeme kusur durumlarının netleştirilmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'nden ek bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

Yargılama sürerken, olayda ihmali bulunduğu iddia edilen Yunusemre Belediyesi'nde görevli İmar ve Şehircilik Şube Müdürü Hakan A., mühendis Ömer T., inşaat mühendisi Eyüp K., tekniker Murat S., inşaat teknikeri Asım Ö. ve yapı belge görevlisi Hüseyin E. hakkında açılan kamu davası da ana dosyayla birleştirildi. Böylece sanık sayısı 16'ya yükseldi.

Davanın 4'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile avukatı Necibe Karaoğlanlar, Yunusemre Belediyesi'nde görevli 4 tutuksuz sanık katıldı. Kamu görevlisi sanık Asım Ö. Turgutlu Adliyesi'nden, sanık Eyüp K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

'MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK YOKTU'

Yunusemre Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde saha görevlisi olarak çalışan Murat S. ve Ömer T., savunmalarında Ferdi Zeyrek'in konutunun yapı kontrolünü yaptıklarını belirtip, kontrole konutta süs havuzu bulunduğunu ve ruhsata tabi olmadığını, yüzme havuzunun ise bulunmadığını belirtti. Süs havuzunu peyzaj olarak değerlendirdiklerini ifade eden Murat S. ve Ömer T., yapı kontrolünde mimari projeye aykırılık bulunmadığını dile getirdi.

Sanıklar dönemin Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Hakan A., Asım Ö., Eyüp K., Hüseyin E. de Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin olayda kusur ve ihmallerini olmadığını belirtip, beraatlerini talep etti. Mahkeme, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelecek bilirkişi raporunun beklenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı, 9 Ekim'e erteledi.

SUİKAST İDDİALARINI DEĞERLENDİRDİ

Duruşma sonrası Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve avukatı Necibe Karaoğlanlar, açıklama yaptı. Nurcan Zeyrek, "Başından beri mücadelemiz devam ediyor, devam edecek. Ailece işin peşindeyiz. Adalet yerini bulacak. Bunun için de ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor, yapıyoruz. Kimsenin bir şüphesi olmasın. Bu süreçte de bize bununla ilgili çok sorular geliyor. Yapılması gereken neyse onu yapıyoruz" dedi.

Ferdi Zeyrek'in ailesinin avukat Necibe Karaoğlanlar ise suikast iddialarıyla ilgili, "Şimdi bu konuda merhum Ferdi Zeyrek'in ölümü akabinde ben yazılı bir açıklamada bulunmuştum. Tabii sosyal medya mecralarında bu konu olabildiğince yüksek hadle çekiştiriliyor. İnsanların kafası karışıyor. Şahsi olarak da bu konuda çok soru alıyorum ve herkese bu konuyu izah etmekle de kendimi yükümlü de hissediyorum. Özellikle herhangi bir suikast ihtimalinin olmadığını şu an dosya kapsamındaki verilerden kendi içinde bulunduğumuz fiziki ortamda her ne kadar avukatı olsam da arkadaşı olarak ben de yaşıyorum. Çok başka bir hukukumuz olduğu için olayların çok da içindeyim. O yüzden lütfen herkes müsterih olsun. Herhangi bir suikast ihtimali olduğunu düşünmemekteyiz. Şu an mahkemeye yansıyan böyle bir hukuki veri de yok. Bu konuda yargılamanın tüm hassasiyetiyle devam ettiğini ve herhangi bir eksik kalmadığını hukukçu olarak ben size ısrarla tekrar ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı