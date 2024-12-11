Feray Koç Hançer'in 'İki Sanat Arasındaki Bağ' Sergisi Kayseri'de Açıldı

Kayseri'de Büyükşehir Sanat Galerisi'nde, ressam Feray Koç Hançer'in "İki Sanat Arasındaki Bağ" isimli resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Sanat Galerisi, birbirinden zengin içeriklere sahip sergileri Kayserili sanatseverlerin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, annesinin dokuduğu halı ve kilimleri tablolarında sentezleyen Hançer tarafından resmedilen 60 eserin yer aldığı "İki Sanat Arasındaki Bağ" isimli resim sergisi ziyarete açıldı.

Dördüncü kişisel sergisini Büyükşehir Belediyesinin destekleriyla açan Hançer, sergide 60 eserin yer aldığını belirtti.

Halı kilim dokumacılığını çalıştığını aktaran Hançer, "Annem küçükken halı kilim dokurmuş ve ben iki sanatın benzerliğini ortaya koymaya çalıştım. O kadar araştırma yaptım ki dokumayı öğrendim. Artık yeni tablolarımda dokumayı sentezliyorum." ifadelerini kullandı.